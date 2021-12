ME ingezet bij buitenbrand in Fries dorp, burgemeester kondigt noodverordening af

Binnenland

Vijf gewonden na uitslaande brand bij azc in Sneek: bewoner (36) aangehouden

In het asielzoekerscentrum aan de Jancko Douwamastraat in Sneek is vannacht vuur uitgebroken. Een van de woonunits is volledig uitgebrand. Andere woningen werden ontruimd. De bewoners zijn elders opgevangen. Eén bewoner is aangehouden op verdenking van brandstichting. Hij wordt woensdag verhoord.