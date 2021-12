Politieagent raakt ernstig gewond aan het gezicht bij ongeregeldheden in Anjum, politie houdt 27-jarige man aan

Een 27-jarige man uit Noardeast-Fryslân is hiervoor de politie aangehouden. De ME heeft in Anjum afgelopen meerdere charges uitgevoerd, nadat er ongeregeldheden ontstonden in het dorp. Een groep van zo’n 150 personen zorgde met brandstichting in onder meer de starten Mûnebuorren, Skeanewei en de Burmaniastrjitte voor onrust.

Meerdere breuken in het gezicht

Rond 02.40 uur raakte een agent gewond. Hij vorderde een man om weg te gaan op basis van de noodverordening die sinds 00.30 uur van kracht was. De man weigerde en gooide een stuk glaswerk in het gezicht van de agent. Hij deed dat van ongeveer twee meter afstand. De agent raakte ernstig gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is vastgesteld dat hij meerdere breuken in het gezicht heeft.

Collega’s van de agent konden de verdachte snel aanhouden. De 27-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân zit vast en zal worden verhoord. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland. Ook een 18-jarige man uit dezelfde gemeente is aangehouden. Hij gooide met houten planken richting de ME.

Noodverordening

Volgens Marjan Abma-de Ruiter, teamchef politie Noordoost-Fryslân waren er bij de politie signalen bekend dat er mogelijk ongeregeldheden zouden zijn in het dorp. ,.We waren goed voorbereid”, zegt ze. „De ME kon snel worden ingezet, om ervoor te zorgen dat de brandweer veilig hun werk kon doen.”

Burgemeester Johannes Kramer heeft vrijdagochtend een noodverordening afgekondigd voor de gehele bebouwde kom. Die is uit voorzorg ingesteld en behelst onder meer een verbod op samenscholen. De noodverordening loopt tot maandag 3 januari 08.00 uur.