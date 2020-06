Belgische rechter laat katje Lee uit Peru leven

Kater Lee had volgens het FAVV het land niet in gemogen omdat Peru een risicoland is voor hondsdolheid. Het dier was wel gevaccineerd tegen rabiës, maar bracht onvoldoende tijd door in quarantaine. Lee terugsturen naar Peru of in quarantaine zetten was volgen het agentschap niet mogelijk.

Het besluit om Lee te euthanaseren is onvoldoende gemotiveerd, staat in het vonnis. Volgens Europese regelgeving kan pas in laatste instantie tot euthanasie van een mogelijk besmet dier worden besloten, als terugsturen of quarantaine onder officieel toezicht niet uitvoerbaar is. Experts, ook van de NVWA, zijn het erover eens dat quarantaine wel een oplossing is, aldus de rechter.

De studente, Selena Ali uit Stabroek, wilde het katje niet afstaan, waarop het FAVV naar de rechtbank stapte. Het eiste een dwangsom van 5000 euro per uur zolang zij Lee niet wilde afgeven. Het FAVV moet nu een nieuwe beslissing nemen.

De Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts is blij met de uitspraak. „We moeten zo snel mogelijk een quarantaine-inrichting aanduiden, zodat dieren niet sterven wanneer mensen hun verplichtingen niet nakomen. Daar is en was het mij om te doen.”