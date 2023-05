Premium Het beste van De Telegraaf

Streep door race Grote zorgen Nederlanders om noodweer bij racecircuit Italië: ’Het lijkt wel het Meer van Imola’

Door Marcel Vink

IMOLA - Het was dagen de vraag of de Nederlanders die uitkomen in de Formule 2-klasse komend weekeinde in actie konden komen op het circuit van Imola. De regio staat grotendeels blank, en de paddocks voor de F2 – en F3 – waren ondergelopen. De race tegen de klok werd verloren, want de gehele Grand Prix - inclusief de voorportalen - is uit het programma gehaald.