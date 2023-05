Premium Het beste van De Telegraaf

Race tegen de klok Grote zorgen Nederlanders om noodweer bij racecircuit Italië: ’Het lijkt wel het Meer van Imola’

Door Marcel Vink

IMOLA - Het is de vraag of de Nederlanders die uitkomen in de Formule 2-klasse komend weekeinde in actie kunnen komen op het circuit van Imola. De regio staat grotendeels blank, en de paddocks voor de F2 – en F3 – zijn ondergelopen. Het wordt een race tegen de klok, omdat de opbouw bij de voorportalen in de racesport niet lang meer uitgesteld kan worden. Tegelijkertijd leeft het besef dat veel inwoners het veel zwaarder hebben.