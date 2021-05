Code geel in westen en zuiden om zware windstoten

In het Waddengebied, langs de gehele westkust en ook in Zuid-Limburg kunnen windstoten van 75 tot 80 kilometer per uur voorkomen.

De windstoten breiden zich gedurende de nacht verder landinwaarts uit. Vanaf de vroege ochtend geldt de waarschuwing ook voor Noord-Brabant.

Week met veel regen

Delen van Noord-Holland en Flevoland hadden donderdag te maken met een flinke hoeveelheid regen. Op sommige plaatsen viel zelfs evenveel regen als normaal in heel april.

Normaal gesproken valt er in een aprilmaand landelijk zo’n 41 millimeter regen. Op meerdere plaatsen werd die hoeveelheid donderdag al gehaald. In Lelystad en Hem viel 49 millimeter regen. In Venhuizen werd zelfs een hoeveelheid van 52 millimeter gehaald.