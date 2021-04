Lokaal maandsom aan regen

Normaal gesproken valt er in een aprilmaand landelijk zo’n 41 millimeter regen. Op meerdere plaatsen werd die hoeveelheid donderdag al gehaald. In Lelystad en Hem viel 49 millimeter regen. In Venhuizen werd zelfs een hoeveelheid van 52 millimeter gehaald.

Volgens Weer.nl is sinds 1901 in de laatste tien dagen van april slechts twee keer meer regen gevallen. In 1903 viel op 25 april 58 millimeter in Leegwater. Het record in de tien laatste dagen van april staat op naam van Gilze-Rijen. Daar viel op 27 april 1983 64 millimeter regen.

Code geel

Het KNMI had eerder op de dag code geel afgegeven vanwege lokale overlast, maar die is inmiddels ingetrokken.