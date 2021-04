Recordaantal verzoeken om oordeel over discriminatie

Bij het college kunnen mensen melding maken van discriminatie, vragen of er sprake is van discriminatie of een vraag stellen over het onderwerp. De meeste verzoeken om een oordeel gingen over discriminatie vanwege een handicap of chronische ziekte, gevolgd door racisme.

Het college sprak uiteindelijk 124 keer een oordeel uit. Veel zittingen konden niet doorgaan vanwege het coronavirus. In 40 procent van de gevallen was er echt sprake van discriminatie, volgens de waakhond. De uitspraken zijn niet bindend, maar veel bedrijven passen hun beleid wel aan na een uitspraak, stelt het college.

535 racisme meldingen

De meeste meldingen over discriminatie werden gedaan vanwege racisme, namelijk 535 keer. Hier gaat het om gevallen waarin de melder vindt dat er duidelijk sprake is van racisme en niet om een verzoek tot een oordeel, zoals bijvoorbeeld met het coronalied van Radio 10, waar veel klachten over binnenkwamen vanwege racisme tegen mensen met een Aziatische achtergrond. Het ging ook vaak over werk, wonen of sociale zekerheid.

In 2020 kreeg het college 468 vragen over mensenrechten in verband met het coronavirus. „Als een bepaald thema leeft in de samenleving dan zien wij dat terug in vragen en meldingen maar ook concrete verzoeken om een oordeel”, zegt voorzitter Adriana van Dooijeweert.