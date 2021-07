’26 Colombianen en 2 Amerikanen achter moord op president Haïti’

De autoriteiten volgden de vermoedelijke moordenaars woensdag naar een huis in een buitenwijk van hoofdstad Port-au-Prince. Na een vuurgevecht werden 17 verdachten aangehouden, 15 Colombianen en twee Amerikanen. Politiechef Leon toonde donderdag tijdens een persconferentie Colombiaanse paspoorten, geweren, machetes, walkie-talkies en materialen, waaronder betonscharen en hamers. „Buitenlanders kwamen naar ons land om de president te vermoorden”, zei Charles. „Het waren 26 Colombianen, geïdentificeerd door hun paspoort, en twee Haïtiaanse Amerikanen.”

De Colombiaanse minister van Defensie Diego Molano zei in een verklaring dat voorlopige informatie erop wees dat de betrokken Colombianen gepensioneerde leden van het Colombiaanse leger zijn. Hij zei dat Bogota zou meewerken aan het onderzoek. Ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf aan met het onderzoek mee te werken, maar kon daarentegen niet bevestigen of Amerikaanse staatsburgers gearresteerd waren.

De situatie in de stad is gespannen. Donderdagochtend verzamelde een woedende menigte zich rondom het huis waar de verdachten zich hadden verschanst, waarbij op straat geparkeerde auto’s in brand werden gestoken.

De spanning op straat wordt mede veroorzaakt door onzekerheid over wie er nu aan de macht is. Volgens Helen La Lime, de VN-gezant voor Haïti, leidt premier Claude Joseph het Caribische land tot er verkiezingen worden gehouden. Dat laatste zal gebeuren op 26 september, zoals voor de moord op Moise al was gepland, zei minister van Verkiezingen Mathias Pierre donderdag. Pierre noemde de doorgang van de verkiezingen „een vereiste voor een stabieler land, een stabieler politiek systeem.”

