Amerikaan en zes anderen opgepakt voor moord op president Haïti

Bekijk ook: President Haïti doodgeschoten

Vier vermeende daders zijn gedood, bevestigden de autoriteiten. Andere mogelijke verdachten zitten volgens de Verenigde Naties in een gebouw in de hoofdstad Port-au-Prince dat veiligheidstroepen hebben omsingeld. De Haïtiaanse ambassadeur in de VS zei eerder dat de daders huurmoordenaars waren die zich voordeden als Amerikaanse agenten van het antidrugsagentschap DEA.

Bekijk ook: Huurmoordenaars president Haïti waren vermomd als Amerikaanse agenten

De situatie in de stad is gespannen, ook omdat niet voor iedereen duidelijk is wie er nu aan de macht is. Volgens Helen La Lime, de VN-gezant voor Haïti, leidt premier Claude Joseph het Caribische land tot er verkiezingen worden gehouden.