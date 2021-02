Pfizer test coronavaccin bij zwangeren

Zwangeren lopen meer risico op ernstige symptomen als ze ziek zijn geworden van het virus. Als ze een beroep hebben met veel risico op besmetting wordt hun soms aangeraden een vaccin te nemen. Terwijl er geen bewijs is dat het veilig is voor hen of hun ongeboren kind.

Zwangere vrouwen waren uitgesloten van de grote klinische onderzoeken in de VS die het Amerikaanse Pfizer heeft uitgevoerd om het vaccin goedgekeurd te krijgen. In de VS is het Pfizer/BioNTech-vaccin al wel toegediend aan zwangeren.

De studie wordt uitgevoerd in de VS, Canada, Spanje, Groot-Brittannië, Argentinië, Brazilië, Chili, Mozambique en Zuid-Afrika. De vrouwen krijgen het eerste vaccin toegediend tussen week 24 en 34 van de zwangerschap en dan drie weken later de tweede prik.

Vanzelfsprekend is er een controlegroep die een placebo krijgt. Deze vrouwen krijgen na de bevalling een echt vaccin aangeboden.