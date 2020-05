Rutte: horeca open in pinksterweekend denkbaar

Vanuit regeringspartijen VVD en CDA en de horecabranche kwam vorige week de vraag of horecaondernemers in het pinksterweekend, net voor 1 juni, de terrassen al kunnen openen. Door de terrassen al tijdens het lange weekend te openen, zou de toestroom wat meer verspreid kunnen worden, is de gedachte bij de partijen en de branche. Dat is volgens Rutte denkbaar, maar uitsluitsel wil hij nog niet geven. Komende week beslist het kabinet of de geplande versoepelingen vanaf 1 juni ook daadwerkelijk doorgezet kunnen worden.

De horecabranche overlegde vrijdag met staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) en minister Grapperhaus (Justitie). Ook burgemeesters Aboutaleb en Weterings van Rotterdam en Tilburg schoven aan vanuit de Veiligheidsraad. Het gesprek ging over hoe de horeca vanaf 1 juni weer veilig open zou kunnen.

Volgens de partijen was het een ’positief gesprek’ over hoe de afstand van anderhalve meter ook op terrassen gehandhaafd kan worden. Als het kabinet besluit dat de horeca inderdaad weer deels open mag, hebben de partijen volgende week nog een keer een overleg om tot een protocol te komen over hoe de branche veilig de deuren kan openen. De afgelopen week was er veel onduidelijk bij ondernemers en gemeenten over de precieze spelregels.