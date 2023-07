Raad van State maakt het staatssecretaris weer moeilijk om asielzoekers met kansloze aanvragen uit te zetten

De uitspraak gaat over een Gambiaanse vreemdeling die eerst in Italië en daarna in Nederland asiel had aangevraagd. De staatssecretaris heeft de asielaanvraag niet in behandeling genomen omdat Italië volgens hem verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag. Dat heeft te maken met de zogeheten Dublinverordening, die voorschrijft dat het EU-land waar een asielzoeker als eerste aankomt, verantwoordelijk is voor de procedure.

Mensenhandel

De vreemdeling heeft in Nederland echter ook aangifte gedaan van mensenhandel. Zo’n aanvraag is volgens het Raad van State het begin van een nieuwe, afzonderlijke procedure, die inhoudelijk los staat van de Dublinprocedure. Van der Burg heeft die aanvraag vervolgens afgewezen, waartegen de Gambiaan bezwaar heeft gemaakt. De vreemdeling mocht de behandeling van dat bezwaar in Nederland afwachten en kon dus zolang niet aan Italië worden overgedragen.

Door dit rekken is de termijn verstreken waarbinnen Nederland een vreemdelingen volgens de Dublinprocedure mag overdragen aan Italië. De vraag was of het bezwaar in de procedure over mensenhandel de termijn van overdracht naar Italië van maximaal zes maanden opschort of niet. Dat is volgens de rechter niet het geval, waardoor niet Italië maar Nederland plotseling met de asielaanvraag van de procederende migrant zit opgescheept.

Overdrachtstermijn

De poging van Van der Burg om de overdrachtstermijn in zulke gevallen op te schorten is in strijd met de Europese Dublinverordening, oordeelt de rechter woensdag. „In de Dublinverordening staat een uiterste termijn van in beginsel zes maanden voor overdracht van een asielzoeker aan de lidstaat waar deze het eerst asiel heeft aangevraagd.”

De afdeling bestuursrechtspraak oppert dat Van der Burg dus maar wat anders moet verzinnen. „De staatssecretaris mag hem niet meer terugsturen naar Italië en moet het asielverzoek zelf in behandeling nemen. De staatssecretaris zal zijn beleid op dit punt moeten aanpassen.”

Rekken loont dus en volgens betrokkenen is dat precies waar asielmigranten op uit zijn, omdat Nederland veel vaker een asielvergunning verleent dan omliggende landen en omdat de voorzieningen er goed zijn. Het is niet voor het eerst dat de RvS het de staatssecretaris door een uitspraak nog moeilijker maakt om afgewezen migranten uit te zetten, terwijl het asielsysteem toch al volledig vastloopt. Eerder mocht Nederland geen migranten naar België, Griekenland, Malta, Denemarken en Italië sturen.