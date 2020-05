Net 18-jarige automobilist krijgt drie boetes en dosis pepperspray

Toen agenten van de politie Woerden rond 01.00 uur een stopteken gaven, sloeg de net 18-jarige op de vlucht. Na een achtervolging door Oudewater zette de bestuurder het voertuig langs de weg en probeerde te voet te ontkomen. Toen de agenten pepperspray inzetten tijdens de aanhouding schreeuwde de jonge bestuurder dat hij minderjarig was. Dat bleek echter niet het geval te zijn, want hij was net 18 geworden.

De bestuurder kreeg - omdat hij op dat moment al 18 jaar was geworden - geen boete voor het rijden zonder rijbewijs, maar wel drie bekeuringen: een voor het rijden zonder verlichting, een voor het vluchten voor de politie en een voor verzet tegen arrestatie.

„Wij hebben in de cellengang ’lang zal hij leven’ voor de boef gezongen. Dit vond de boef erg lief van ons”, schrijft de politie Woerden in een Facebookbericht.