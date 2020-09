Belgen: code rood voor Noord- en Zuid-Holland

Buitenlandse Zaken in België heeft de lijst met reisbestemmingen die code rood krijgen woensdag fors uitgebreid. Zo kleuren vanaf vrijdagmiddag 16 uur Noord- en Zuid-Holland rood, meldt Nieuwsblad. Belgen die meer dan 48 uur in bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam of Den Haag verblijven, moeten na terugkeer verplicht een test ondergaan en in quarantaine.

Ook tal van Franse gebieden worden ontraden. Net als de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.