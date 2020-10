Henk Krol ruziet met nieuwe partijgenoten, dreigt met vertrek

Otten bevestigt dat hij deze week penningmeester Pieter Bogaardt uit de partij hebben gezet. Bogaardt, een vertrouweling van Krol, zou volgens hem aan de pers hebben gelekt dat Otten op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen wil. Krol ziet dat niet zitten.

„Dat die Bogaardt moest melden dat ik de Tweede Kamer in wilde, heeft bij ons veel kwaad bloed gezet”, zegt Otten, die nu namens de partij in de Eerste Kamer zit. Otten ontkent dat hij de Tweede Kamer in zou willen. „Dat ligt helemaal niet voor de hand. Ik kan meer van waarde zijn in de Eerste Kamer.”

Het royement van Bogaardt leidt ertoe dat Krol twijfelt over zijn toekomst bij de PvdT. In een mail naar Otten meldt het Kamerlid dat hij het ’onbehoorlijk en onfatsoenlijk’ vindt. Krol vraagt Otten aan het royement te herroepen: „Zo niet, dan zal ik mijn positie heroverwegen.”

Otten lijkt daar vrijdag niet heel gevoelig voor. „Bogaardt heeft de boel door amateuristisch gepruts laten ontvlammen. Daar hebben we korte metten mee gemaakt, dat kan niet.”

De ruzie is een nieuw hoofdstuk in de nog korte, maar behoorlijk roerige, geschiedenis van de PvdT. Krol richtte die partij op nadat hij met ruzie vertrok bij 50Plus. Hij kreeg eerst gezelschap van Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten Arissen, die zich eerder afsplitste van de Dierenpartij.

De twee gingen vervolgens samenwerken met GO, de partij van Otten, die zich op zijn beurt weer af had gesplitst van Forum voor Democratie. Al vrij snel vertrok Van Kooten Arissen bij de partij, omdat ze zich niet kon vinden in de standpunten van de partij. En nu dreigt ook Henk Krol het schip te verlaten.

Volgens Otten speelt er al langer een discussie over de manier van werken sinds het samengaan van GO en PvdT. „De deal was: GO heeft de club van Krol overgenomen. Het is gewoon GO met een nieuwe naam. We hebben destijds gezegd: we willen het wel doen, maar op één voorwaarde: dat jullie verdwijnen in ons. Dat speelde al wat langer en dat is nu geëscaleerd.”

Otten hoopt ondanks alles dat het nog goedkomt tussen hem en Krol: „Dat meen ik echt.” Krol wil zelf vrijdag niet reageren.