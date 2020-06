Minderjarigen gepakt voor neersteken scooterrijder

Het slachtoffer werd eerder deze week bij het station aangehouden door vier jongens. Ze eisten geld en z’n telefoon. De jongen liet z’n scooter vallen en ging er rennend vandoor. De minderjarigen achterhaalden hem en staken hem neer.

Uiteindelijk wist hij zelf bij een huis aan te bellen en hulp in te roepen. Hij heeft twee steekwonden in zijn triceps en een steekwond van twee vingerkootjes diep in zijn rug, zegt zijn zus tegen NH Nieuws. Het slachtoffer is buiten levensgevaar.

De scooter van het slachtoffer is teruggevonden en bleek eerder te zijn gestolen.

