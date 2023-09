Opnieuw zware celstraffen uitgedeeld voor Capitoolbestorming

WASHINGTON - In Washington heeft een federale rechter opnieuw twee leden van de extreemrechtse beweging Proud Boys tot zware celstraffen veroordeeld voor hun rol bij de bestorming van het Capitool. Ethan Nordean, een leidende figuur in de beweging, kreeg achttien jaar cel opgelegd. Dominic Pezzola kreeg te horen dat hij tien jaar de gevangenis in moet.

Ⓒ Ⓒ ANP / ASSOCIATED PRESS