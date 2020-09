Meer besmettingen in verpleeghuizen, specialisten zijn bezorgd

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, zegt zich zorgen te maken over het toenemende aantal coronagevallen „onder kwetsbare ouderen en de druk die dit met zich meebrengt voor specialisten ouderengeneeskunde en verzorgend personeel.”

Voorrang

De vereniging wil dat medewerkers zich snel kunnen laten testen, om uitval te voorkomen. Ze hebben sinds maandag voorrang, maar „zelfs de snelstraat voor zorgpersoneel is al volgelopen. Het duurt te lang voor zorgpersoneel kan worden getest.”

Volgens Verenso zijn er genoeg beschermingsmiddelen, zoals gezichtsmaskers en handschoenen, maar is dat niet voldoende. „In een overleg met het ministerie van Volksgezondheid vernamen we dat het nog zeker drie weken duurt voordat de testcapaciteit op orde is, dat is veel te lang”, stelt de voorzitter van de vereniging, Nienke Nieuwenhuizen.

In maart en april, op het hoogtepunt van de eerste golf van de corona-uitbraak, overleden veel ouderen in verpleeghuizen.