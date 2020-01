Ⓒ Hollandse Hoogte / BSIP RF

GRONINGEN - Wetenschappers van het UMCG in Groningen waarschuwen dat te veel vitamine B12 een grotere kans geeft om te sterven. „Kijk zorgvuldig of je echt een tekort hebt”, adviseert onderzoeker Stephan Bakker. Welke mensen moeten zich zorgen maken? Vijf vragen over het nieuwe onderzoek.