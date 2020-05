Verdachte van bespugen homostel na paar dagen alweer vrij

Het Openbaar Ministerie had de rechter-commissaris verzocht de verdachte Amsterdammer langer in bewaring te stellen, maar dat verzoek werd afgewezen. De verdediging heeft aangegeven nog een onderzoekswens te hebben. Daardoor gaat de snelrechtzitting die was gepland, niet door.

’Onverteerbaar’

Advocaat Sébas Diekstra, die de twee slachtoffers bijstaat, laat in een reactie weten dat het voor zijn cliënten ‘onverteerbaar’ is dat deze verdachte zo snel weer in vrijheid is gesteld.

,,Het moge duidelijk zijn dat de impact van het in het gezicht spugen voor cliënten enorm is geweest. Dat zij nu moeten vernemen dat de rechter-commissaris één van de verdachten in vrijheid heeft gesteld vinden zij onacceptabel. Mede omdat er gespuugd is tijdens de coronacrisis.’’

De verdachte, die tijdens Koningsdag werd herkend door agenten en daarna vastgezet, is dus al heel snel weer vrijgekomen. Hij zou het stel hebben beledigd en bespuugd nadat een incident voor een supermarkt uit de hand liep.

De twee homoseksuele jongens werden Eerste Paasdag in Amsterdam-Oost belaagd toen ze hand in hand liepen, waarna een van hen beelden van het schokkende voorval online zette. Op die beelden is onder andere te horen dat ze ’vieze homo’s zijn die kankermoeders hebben’.

Fabio en Daniel werden op Eerste Paasdag in Amsterdam-Oost belaagd toen ze hand in hand liepen. Ⓒ TELEGRAAF

Een dag later meldde de 15-jarige jongen die prominent in beeld was zich op het bureau. Hij moet 27 mei voorkomen, vanwege zijn leeftijd achter gesloten deuren. Het koppel wordt sinds de gebeurtenissen en hun aangifte nog altijd bedreigd.

Een woordvoerder van de politie liet onlangs al weten geen nadere mededelingen over het onderzoek te kunnen doen. „De onderzoeksresultaten zoals we die nu hebben, liggen bij het Openbaar Ministerie. Als er aanvullende gegevens zijn, sturen we die daar rechtstreeks heen.”