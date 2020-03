Reconstructie MH17: Die ene zomerdag dat alles gitzwart kleurde

Omwonenden van de rampplek hebben bloemen en knuffels neergelegd bij de wrakstukken van de MH17. Ⓒ REUTERS

Wat begint als een gewone zomerdag eindigt in een inktzwarte bladzijde uit de geschiedenis van de luchtvaart. ’Vakantievlucht’ MH17 van Malaysia Airlines is op weg van Schiphol naar Kuala Lumpur, als de Boeing 777 op grote hoogte wordt neergehaald in het oorlogsgebied van Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden komen om het leven. Onder hen 196 Nederlanders. Maandag begint het strafproces tegen vier verdachten van de massamoord. Een reconstructie van uur tot uur.