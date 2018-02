Opnieuw kritische FVD-leden uit partij gezet

Volgens een FVD-verklaring moeten de drie de partij uit „omdat ze zich zodanig bleven gedragen dat van de partij redelijkerwijs niet gevergd kon worden hun lidmaatschap te laten voortduren.” Het drietal bleek zich niet met de ingeslagen weg „te kunnen verzoenen en bleef de confrontatie zoeken, zowel binnen de partij als in de media.”

De onmin binnen FVD kwam begin deze maand naar buiten. Toen werden Robert de Haze Winkelman en diens vrouw Betty Jo Wevers geroyeerd. Zij zouden hebben geprobeerd „de gecontroleerde uitbouw van de partij actief tegen te werken en het partijbestuur over te nemen.”

Brief

Een dag later kwam het drietal met hun brief waarin zij onder meer pleiten voor het vertrek van penningmeester Henk Otten, aanpassing van de statuten en uitbreiding van het bestuur. De partij sprak in een reactie toen van ongefundeerd gestook.

Weer drie dagen later vertrok Susan Teunissen omdat ze niet kon leven met de koers van de partij. Zij stond bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar nog op plaats drie. De partij was zeer content met haar komst. Zij schreef bij haar vertrek dat ze onder meer ontevreden is omdat interne kritiek „keihard” wordt afgestraft.