Drama in Albanië: Nederlands echtpaar te water, man vermist

Dat melden media in het Zuidoost-Europese land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten bekend te zijn met het ongeval. ,,De Nederlandse ambassade staat in contact met de echtgenote van de vermiste man”, zegt een woordvoerder. ,,Zij was inderdaad eveneens bij het ongeval betrokken. We verlenen consulaire bijstand.”

De 64-jarige vrouw liep met haar man in het bergachtige gebied bij de kloof nabij de Osum-rivier, in het zuiden van Albanië, toen ze beiden in het water terechtkwamen, zo meldt onder andere Albanian Daily News. De oorzaak daarvan wordt niet vermeld. Zijn echtgenote wist zich te redden, haar echtgenoot niet. Hij werd meegevoerd door de sterke stroming. De vrouw slaagde erin hulp te roepen en werd naar het lokale ziekenhuis gebracht om behandeld te worden aan haar opgelopen verwondingen, en daarop werd ook de politie van het nabijgelegen Çorovodë gealarmeerd.

Brandweer ingeschakeld

Vervolgens werd er door experts van het politiebureau in de regio Shkrapal een zoektocht op touw gezet in het bergachtige gebied. Ook de brandweer werd ingeschakeld, net als gespecialiseerde reddingswerkers. Dinsdagochtend was de zoektocht volgens Buitenlandse Zaken nog gaande.

De Osum-kloof is een rivierkloof in het zuiden van Albanië, die door de stad Berat stroomt. Het wordt beschouwd als een van de meest spectaculaire natuurlijke attracties van het land.