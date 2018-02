Romantische verrassing: tortelduifjes doen gelijktijdig aanzoek

Tori (links) en Berkley (rechts) zijn dolbij met hun verloving. Ⓒ Instagram Torimonaco

Een huwelijksaanzoek doen is één van de spannendste momenten van je leven. Zal ze ja zeggen? Of moet ze er nog over nadenken? De smoorverliefde Tori en Berkley waren er vrij snel uit. Zij deden, ongepland, tegelijkertijd een huwelijksaanzoek. Hoe romantisch wil je het hebben...?