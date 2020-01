’Johan van Laarhoven heeft 16 aandoeningen en moet geopereerd’

Johan van Laarhoven op archiefbeeld.

TILBURG - Johan van Laarhoven is nu hij Thailand heeft verlaten nog niet van Justitie af. Het Openbaar Ministerie laat weten de strafzaak waarin de Tilburger een van de hoofdverdachten is te willen hervatten. Ondertussen spant zijn advocaat een kort geding aan om medische zorg af te dwingen. Advocaat Geert-Jan Knoops: „Johan heeft zestien verschillende aandoeningen die niet in een gevangenis kunnen worden behandeld, hij moet onder meer worden geopereerd.”