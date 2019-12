Stakingen blijven treinverkeer in Frankrijk belemmeren

Protesten en stakingen tegen de geplande pensioenhervorming van de centrale overheid zijn al ongeveer twee en een halve week aan de gang. Ook de metro in Parijs lag grotendeels plat.

Tot nu toe is er geen oplossing voor de crisis in zicht. President Emmanuel Macron riep dit weekeinde op tot een pauze in de stakingen, maar meerdere vakbonden hebben zich uitgesproken tot voortzetting van het arbeidsconflict.