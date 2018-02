Iedereen is verliefd op Esmee Visser

Visser won de 5.000 meter op de Olympische Spelen. Op sociale media smullen Nederlanders van het succes van de frêle dame. De eerste huwelijksaanzoeken zijn al binnen. „Ik word gewoon spontaan verliefd op Esmee Visser door het interview van de NOS”, schrijft ene Iris. „Wat is ze leuk zeg!”

Iris is niet de enige, zo blijkt op Twitter. Veel mensen vinden haar leuk, schattig, lief of spontaan. „Wat een schatje is die Esmee Visser! ’Ik heb gewoon lekker geschaatst.’ Eeeeh, ja als een straaljager bedoel je!”, schrijft radioverslaggever Christiaan Kuyvenhoven.

De term schatje valt vaker. De onbevangen Visser heeft Nederland vertederd met haar aanstekelijke enthousiasme. „Zo jong, enthousiast, spontaan, lef, cool, een schatje...wat een talent. En dan het nog maar eens doen!”, schrijft ene Leon.

Ook prominenten uit sport en politiek reageren verheugd. „Fantastische overwinning voor olympisch debutante Esmee Visser”, schrijft Mark Rutte, die haar vanuit de Trêveszaal feliciteerde.

Schaatsfans wijzen op de jeugdigheid van Visser: ze komt nét kijken bij de senioren. „Esmee is een soort bitcoin, met zo’n stijgende lijn, alleen hopen dat ze niet in elkaar stort”, zei Remmelt Elderink over Visser. Mark Tuitert doopte het om tot quote van de dag. „Ik hou wel van sprookjes”, besluit hij.