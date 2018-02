Wie is die Esmee Visser joh?

Haar trainer Remmelt Eldering liet er weinig gras over groeien: „Ze kan de vijf kilometer winnen. Daar twijfel ik niet aan”, zei hij van tevoren over Esmee Visser, de 22-jarige geboren Leidse. Zelf zal Visser erom hebben gelachen. Ze heeft, naar eigen zeggen, een tekort aan zelfvertrouwen. Rond nieuwjaar vroeg ze zich, voor de draaiende camera, nog af wanneer de Spelen eigenlijk waren.

Aan medailles durfde ze nauwelijks te denken. „Mijn coach en ploeggenootjes zeggen vaak dat ik het kan. Zelf twijfel ik daar nog aan. Als mijn coach mij complimenteert, denk ik weleens: oh ja”, zei ze eind november.

Wie overigens nog aan de klasse van Visser moet wennen, is minister Wiebes (zie video onder).

’Als ik later oud ben...’

De Spelen van 2022 noemde Visser een ’realistischer doel’. „Dan ben ik oud en moet het echt gebeuren”, zei ze tegen een schaatssite. Nu combineert ze een drukker wordend trainingsschema nog met een universitaire studie. Toch past het allemaal. Docenten en professoren aan de VU spraken hun steun uit richting de Spelen. Een tentamen na Pyeongchang inhalen? Geen probleem.

Visser werd geboren in Leiden, groeide op in Beinsdorp en schaatst bij de Leimuidense ijsclub Nut en Vermaak. Ze zit vaak op de mountainbike en staat te boek als trainingsbeest. In haar vrije tijd bakt ze brood, of kookt ze speciale recepten: leuk, en gezond bovendien. Alles voor de sport.

Met haar krappe 50 kilo staat Visser bekend als de schaatsster van waaibomenhout. Haar benen mogen dan ogen als twijgen. Maar schijn bedriegt. Als tiener grossierde ze al in mooie uitslagen en de laatste maanden begonnen steeds meer collega’s te beseffen hoeveel talent Visser heeft, en hoe verrassend snel het eruit kán komen.

Visser na haar gouden race in Zuid-Korea. Ⓒ AFP

De steun deed haar goed, vertelde ze na haar Europese titel op de drie kilometer, die ze net zo verrassend won. Koen Verweij en Sven Kramer hadden haar ’op zitten jutten’. „Ik vind het geweldig dat die mensen geloven in mij, dat ze potentie in mij zien”, straalde de ze toen. „Daar haal ik energie uit. Ik krijg hierdoor meer vertrouwen in mezelf en ga daarom misschien wel nóg harder rijden.”

En Bob de Jong? Die weet het al jaren. Hij werd in 2014 gevraagd of er nog één Winterspelen inzaten voor hem. Een laatste inspanning? De Jong schudde zijn hoofd. „Tegen die tijd hebben we wel opvolging vanuit Leimuiden. Esmee Visser werd onlangs Nederlands kampioen bij de jeugd, zij is nu 17 jaar. Dan kan ik stoppen, haha”, zo voorspelde De Jong vijf jaar geleden over zijn clubgenote bij ijsclub Nut en Vermaak, waar de gouden race van Visser met vreugde werd begroet (zie hieronder).