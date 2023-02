Premium Het beste van De Telegraaf

Al 18 aanslagen op panden in februari Rotterdam weer gebukt onder golf van explosies: politie zet extra mankracht in

Door Gerda Frankenhuis en Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Ook voor de deur van een kapsalon aan het Hudsonplein in Rotterdam was het raak. Ⓒ ANP / Video Duivestein VOF inzake MediaTV

Rotterdam gaat wederom gebukt onder een golf van explosies. Alleen al in de maand februari telde de Maasstad achttien aanslagen op panden. In de nacht van zondag op maandag was het in de wijk Delfshaven zelfs twee keer raak. Een kapsalon en een woning waren het doelwit.