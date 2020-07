Aantal coronagevallen in VS nu boven de 4 miljoen

De besmettingen in de Verenigde Staten zijn snel toegenomen sinds het eerste geval op 21 januari werd ontdekt. Na 98 dagen zat het land op 1 miljoen gevallen. Het duurde nog 43 dagen om 2 miljoen te bereiken en vervolgens 27 dagen om 3 miljoen te bereiken. Het kostte slechts 16 dagen om 4 miljoen te bereiken met een snelheid van 43 nieuwe gevallen per minuut.

De federale regering, de gouverneurs van de deelstaten en burgemeesters van de steden hebben vaak ruzie gemaakt over de beste manier om de pandemie aan te pakken. Dat heeft geleid tot een verwarrende lappendeken van regels over zaken als het dragen van mondkapjes in het openbaar en wanneer bedrijven kunnen openen.