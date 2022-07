Franse serieverkrachter veroordeeld tot twintig jaar cel

De voormalige conciërge opereerde tussen 1988 en 2018 in de buurt van zijn huis bij de rivier Samber, niet ver van de Frans-Belgische grens. De meeste vrouwen zeiden dat hij hen van achter aanviel, wurgde en in de bosjes misbruikte. Het jongste slachtoffer was een 13-jarig meisje.

Hij werd in 2018 opgepakt nadat hij over de grens in België seksueel geweld had gepleegd. De man zei te handelen uit driften die hij niet kon beheersen. Hij heeft drie kinderen en leidde een onopvallend bestaan. Dorpsgenoten noemden hem een aardig en betrokken persoon. ’Ik zal mijn excuses aanbieden aan de slachtoffers”, zei hij voordat de rechtbank in beraad ging over de straf.

De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. De man moet zeker twee derde van zijn straf uitzitten. Hij kan nog wel in beroep gaan.