Dertien jaar cel voor lugubere kettingzaagmoord

De twee verdachten, Kenneth B. en Barry McA., verloren het hoger beroep dat ze hadden ingesteld bij het gerechtshof in Den Haag. In eerste instantie hadden ze, in 2017, slechts twee jaar gekregen omdat doodslag toen niet bewezen werd geacht, waarna de rechtbank in Amsterdam ze medio 2018 alsnog tot dertien jaar cel veroordeelde.

Een derde verdachte, Philip C., werd veroordeeld tot 21 maanden cel wegens hulp bij het laten verdwijnen van de stoffelijke restanten. Hij had een bekentenis afgelegd, in tegenstelling tot de twee hoofdverdachten. Hij was in Nederland op de vlucht voor de Ierse politie, die al langere tijd naar hem op zoek was.

Uit de hand gelopen ruzie

Het slachtoffer, de 29-jarige Keith Ennis, werd doodgestoken in Rotterdam na een ruzie die waarschijnlijk om drugs draaide. Hij huurde in de havenstad het appartement samen met zijn landgenoten.

Na zijn overlijden werd zijn lichaam met een kettingzaag bewerkt, verpakt in een koffer en vuilniszakken, en in het IJmeer gedumpt. Daar werden de lichaamsdelen van drugshandelaar Ennis, een vader die uit Dublin kwam, een week later gevonden.

Dna

Volgens het hof werd hij het slachtoffer van een genadeloze liquidatie. Het dna van de Ierse verdachten werd op de elektrische zaag aangetroffen.

