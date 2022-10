Overgang naar wisselvalliger herfstweer

Donderdag draait de wind naar het zuiden en neemt in de loop van de dag in kracht toe. Van het westen uit trekken enkele buien over en de bewolking neemt toe. De maximum-temperatuur is daarbij nog vrij hoog voor de tijd van het jaar met 15 tot 17 graden. Hoewel een dikke jas overbodig is, kan een paraplu geen overbodige luxe zijn.

Wind en buien, maar ook zonnige momenten

De zuidwesten- tot westenwind zwelt verder aan en wordt vrijdag op de stranden en langs het IJsselmeer goed voelbaar. Boven land is de wind ook duidelijk merkbaar. Er trekken buien over en vooral als het even kort en krachtig doorregent is de wind vlagerig. Met deze windrichting wordt vrij zachte lucht aangevoerd en tijdens de middag is het opnieuw een graad of 16.

Tijdens het weekend zal het wisselvallige weer nog niet wijken. Beide dagen blijft er een kans op buien en is vooral in de kustgebieden een felle zuidwestenwind merkbaar. De temperatuur zakt ietsjes en komt rond 15 graden uit.

Warmer na het weekend?

Op de langere termijn stijgt de kans op een terugkeer van kalm najaarsweer. In combinatie met een zuidelijke windrichting kan de temperatuur behoorlijk oplopen, zelfs nog halverwege oktober. Tijdens de eerste helft van de nieuwe week wordt een stijgende trend van de temperatuur verwacht.