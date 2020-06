’Doodsverwensingen aan Kamerleden en ministers in boerengroep’

FDF is onder meer bekend van de boerenprotesten. De actieclub zat aan tafel bij het boerenoverleg met het kabinet, het inmiddels gesneuvelde Landbouw Collectief.

De Facebookgroep van de organisatie is een vrijplaats voor opmerkingen die niet stroken met de interne regels van de groep, zoals „wees aardig en beleefd” en „behandel iedereen met respect.” Ook doodsverwensingen aan politici en dierenactivisten zijn ’geen taboe’, meldt het Reformatorisch Dagblad, dat de talloze berichten in de groep onder de loep nam. De besloten pagina heeft inmiddels meer dan 50.000 leden.

D66 kop van jut

In de opmerkingen die het RD inzag, valt het aantal doodsverwensingen richting D66’er Tjeerd de Groot op. Het Kamerlid zette vorig jaar kwaad bloed met zijn voorstel om de veestapel te halveren. „Dit ongedierte moet je uitroeien, en voor deze wolf in schaapskleren is geen afschotvergunning nodig, gewoon een propje lood geven”, zegt iemand. „Mag ik hem afschieten!”, zegt een ander groepslid.

Een greep uit de andere doodsverwensingen: „Blauwe boon dr in”, „opknopen”, „afmaken die vent”, „preventief ruimen die vuile Judas”, „aan de haak in de slachtlijn hangen” en „gewoon afschieten die gek.” „D66 mot weg. Wie belt de sniper eindelijk eens!”, plaatst een lid.

Ook minister Kajsa Ollongren (D66) blijkt niet geliefd. „Dat wijf moet dood”, schrijft iemand. Landbouwminister Schouten, die over het stikstofdossier gaat, kan een lidmaatschap van de groep ook beter achterwege laten.

FDF: dit kan niet

FDF wijst in een reactie tegen de krant op het protocol van de groep. „Doodsverwensingen worden niet getolereerd en verwijderd als dat nodig is.”

Een woordvoerder zegt dat „het bestuur, het beheer en ook de moderators allemaal (landbouwgerelateerde) bedrijven hebben en allemaal onbezoldigd taken op zich hebben genomen.” Ze komen daardoor tijd tekort om alle berichten te lezen, aldus de zegsman. „Als we gewezen worden op ongewenste reacties, wordt er werk van gemaakt.”

Eerder kwam de actiegroep ook al in opspraak door de huidige situatie van de boeren te vergelijken met die van de Joden in de Tweede Wereldoorlog.