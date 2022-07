Verwaarloosde poolhond aangetroffen in verlaten woning: zat in eigen uitwerpselen

Dit meldt de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) dinsdag. De hond zat vast in een bijkeuken waar zichtbaar lang niet was schoongemaakt. Tussen de dikke lagen ontlasting en schimmel zou de eenzame hond wekenlang geleefd hebben. Volgens Jelko de Ruijter, woordvoerder van de LID, is de hond in kwestie een mannetje en gaat het om een husky óf een kruising tussen een husky en een ander ras. „Daarom omschrijven we hem als een poolhond”, aldus De Ruijter.

Zie hier hoe de poolhond werd aangetroffen, tekst gaat verder onder de video

De Ruijter omschrijft dat er door de smerigheid een zware ammoniaklucht in de woning hing. „De hond werd slecht verzorgd, had een vervilte vacht en veel te lange nagels. De LID heeft het dier in overleg met het OM in beslag genomen en maakt proces-verbaal op tegen de eigenaar. De politie licht de gemeente en zorginstanties in over de situatie op het adres.”

Hitte

De hond heeft vermoedelijk wekenlang in de woning gezeten. Dat zou betekenent dat hij ook tijdens de hete dagen in de ranzige keuken vastzat. Echter heeft dit volgens de LID gelukkig niet veel impact gehad. „De bijkeuken ligt niet op het zuiden en was behoorlijk koel”, zegt De Ruijter.