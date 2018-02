’Opvolger Zijlstra moet klein ego hebben’

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De opvolger van minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken moet iemand zijn met een klein ego, die dienstbaar is aan het land, snapt hoe politiek werkt, met twee benen in de wereld staat en respectvol omgaat met zijn medewerkers. Het uitgangspunt is verder dat het een VVD’er moet worden, net als Zijlstra.