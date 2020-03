IAE haalt keihard uit naar Iran; regime geveld door corona

Bijna een tiende van het aantal parlementariërs in Iran is geveld door het virus. Ⓒ AFP

TEHERAN - Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAE) haalt in een rapport keihard uit naar Iran, dat inspecteurs de toegang weigert tot drie verdachte locaties en bovendien al vijf keer de toegestane voorraad verrijkt uranium heeft. Het is een nieuwe klap voor het regime dat inmiddels letterlijk ziek is: tal van hoge functionarissen en parlementariërs zijn geveld door het coronavirus.