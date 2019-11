Iran pakt mensen met banden met CIA op

Volgens het ministerie dat is belast met nationale inlichtingendiensten hebben de verdachten door de CIA betaalde cursussen of trainingen in het buitenland gehad om zich te kunnen oordoen als „burger-journalisten.”

Bekijk ook: Iran herstelt internet na dagen van chaos

Zes van de verdachten zijn volgens persbureau IRNA opgepakt terwijl ze tijdens protesten in opdracht van de CIA informatie naar het buitenland wilden versturen.

Woedende demonstranten

Nadat twee weken terug bekend werd dat de brandstofprijzen met 50 tot 300 procent zouden worden verhoogd, kwam een storm van protest op gang. In het hele land gingen woedende demonstranten de straat op. In de schermutselingen vielen mogelijk meer dan honderd doden.

Bekijk ook: Iran vecht op leven en dood

Bekijk ook: Iran barricadeert internet na brandstofrellen