Scooterrijder (17) overlijdt door botsing tegen auto in Zeeland

KATTENDIJKE - Een 17-jarige jongen uit Goes is om het leven gekomen door een verkeersongeval in het Zeeuwse Kattendijke. De scooter waar hij op zat, botste in de nacht van zaterdag op zondag tegen een geparkeerde auto.