Bizar: scholier schuilt zeventig jaar later - net als opa - in kast voor moordpartij

Novell twitterde hier donderdag over. „Dit is mijn opa. Toen hij 12 jaar oud was, verschuilde hij zich in een kast, terwijl de rest van zijn familie vermoord werd tijdens het eerste grote bloedbad in Amerika. Nu, bijna 70 jaar later, verschuilde ik mij ook in een kast voor een moordenaar. Dit soort dingen zouden zich niet mogen herhalen. Er moet iets veranderen.”

Grootvader Charles Cohen overleefde de schietpartij op 6 september 1949. Die moordpartij wordt beschouwd als het allereerste bloedbad in de historie van Amerika veroorzaakt door een ’lone wolf’. De ouders van Cohen en zijn oma werden gedood door Howard Unruh tijdens de beroemde slachtpartij. Hij begon in zijn buurt in Camden opeens te schieten en doodde daarbij dertien personen. Unruh zat tot aan zijn dood in een psychiatrische instelling en is nooit strafrechtelijk veroordeeld. Al snel na zijn arrestatie bleek de voormalige oorlogsveteraan te lijden aan paranoïde en schizofrene waandenkbeelden en werd derhalve ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Niets veranderd

„Dit blijft maar gebeuren. Het begon al in 1949 en in feite is er niets veranderd omdat de wapenwet maar hetzelfde blijft”, zei Merri Novell, moeder van Carly tegen CNN.

Zeventien scholieren werden woensdag doodgeschoten door de 19-jarige Nikolas Cruz. De getroebleerde jongen uit Florida, die sympathiseerde met blanke racisten, kon zonder probleem een AR-15 kopen en richtte er een bloedbad mee aan op de Marjory Stoneman High School in Parkland.