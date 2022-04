Nederland gaat pantservoertuigen naar Oekraïne sturen

Het Russische offensief in de Donbas leidt ertoe dat Nederland de wapenleveranties aan Oekraïne intensiveert. Dat hebben premier Rutte en minister Ollongren (Defensie) dinsdag laten weten in een telefoongesprek met de Oekraïense president Zelenski. Ook wordt er met bondgenoten gekeken of er ’aanvullend zwaarder materieel’ naar Oekraïne kan.

De mededeling is opvallend: de laatste weken hield het kabinet juist de kaken op elkaar over wapenleveranties. Defensie wilde geen details verstrekken, om de Russen niet wijzer te maken dan nodig is.

Dat blijft zo, zegt een woordvoerder van Defensie desgevraagd. „We willen laten zien dat we Oekraïne nog altijd steunen nu de oorlog in een nieuwe fase is beland. Details over aantallen pantserwagens en eventueel aanvullend materieel geven we niet, dat gaan we hierna ook niet doen.”

De Nederlandse ambassadeur in Moskou moest dinsdag op het matje komen bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar kreeg hij te horen dat vijftien van zijn medewerkers binnen twee weken het land moeten verlaten.

Eind maart zette Nederland zeventien Russische diplomaten uit. „Dat Rusland nu tegenmaatregelen neemt, hadden we verwacht”, liet minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) weten. „Desondanks betreur ik deze stap.”