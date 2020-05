Zwaargewonde man (39) aangetroffen in Rotterdamse portiek

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

ROTTERDAM - Agenten hebben in de nacht van maandag op dinsdag in de Rotterdamse wijk Wielewaal een zwaargewonde Pool aangetroffen. De 39-jarige man, die lag in de portiek van woningen in de Aarnoudstraat, is met diverse steekwonden naar het ziekenhuis gebracht.