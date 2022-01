WeChat-account premier Australië overgenomen door Chinees bedrijf

Tencent, moederbedrijf van WeChat, meldt dat er onenigheid is over wie de rechtmatige eigenaar van het account is. Het account wordt nu beheerd door Fuzhou 985 Technology en heeft de naam Australia China New Life gekregen. De 76.000 volgers hebben een melding ontvangen waarin staat dat het account het Chinese leven in Australië zal promoten.

Een werknemer heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat Fuzhou 985 Technology het account heeft overgenomen van een persoon in China. Ook zei die werknemer niet te weten dat Morrison het account gebruikte. Het bedrijf wilde een account kopen met veel volgers uit de Chinese gemeenschap in Australië.

’Buitenlandse inmenging in onze democratie’

„Wat de Chinese overheid gedaan heeft door het account van de minister-president af te sluiten, komt in feite neer op buitenlandse inmenging in onze democratie”, zei de senator James Paterson, van dezelfde partij als Morrison. Een woordvoerder het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat het gaat om een kwestie tussen WeChat en Australische politici.

WeChat is een berichtendienst en sociaal netwerk. De app, regelmatig gecensureerd door de Chinese autoriteiten, is enorm populair in China en ook elders op de wereld bij mensen met een Chinese achtergrond. Morrison maakte zijn account in 2019 aan om makkelijker contact te kunnen leggen met de Chinese gemeenschap in Australië. In juli vorig jaar werd voor het laatst een bericht geplaatst. Morrison zou daarna geen toegang meer hebben gehad tot zijn account.