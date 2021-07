Nederland dreigt weer ’ rood’ te worden, Van Dissel wil eerlijker kleurcodes

Het Europees Centrum voor Ziektebestrijding bepaalt de kleurcodes op basis van het aantal en het percentage gemeten besmettingen. Nederland test in het kader van toegangstesten veel mensen zonder klachten. De positieve uitslagen uit de commerciële teststraten, wanneer corona wordt vastgesteld, komen in de statistieken, maar het aantal afgenomen testen en de negatieve uitslagen niet. „Je weet niet wat de noemer is.”

Als de huidige toename van het aantal besmettingen doorzet, raakt Nederland komend weekend al in het rood, en een week later in het donkerrood. Voor reizigers naar bepaalde vakantiebestemmingen betekent dat extra test- en quarantaineverplichtingen en zelfs weigering aan de grens.

In de week van 28 juni werd volgens cijfers van Stichting Open Nederland ruim 303.000 keer getest voor toegang. Daarvan waren er 643 positief, zo’n 10 procent van het totaal aantal positieve testen in die periode. „We testen nu een heleboel personen die geen klachten hebben. Dan wordt de duiding van zo’n percentage totaal anders.” Van Dissel pleit voor ’harmonisatie’ ven de Europese meetgegevens.

Van Dissel schetste de Kamer waar Nederland nu staat in de pandemie, een beeld dat niet afwijkt van de rest van Europa. Afgezien van Duitsland en Italië neemt overal het aantal besmettingen in de jonge leeftijdsgroep (18-24 jaar) toe, maar stromen de ziekenhuizen leeg. Voor de lange termijn ziet Van Dissel nog wel onzekerheden en risico’s, vooral door de import van het virus uit het buitenland en ’clusters’ van mensen die zich niet laten vaccineren. Bovendien is ook bij een hoge vaccinatiegraad nog altijd 30 procent van de bevolking vatbaar voor het virus.