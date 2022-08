Nederlands echtpaar overleden in Zuid-Frankrijk na val van rotsen

Ter illustratie: natuur rond Rosières Ⓒ Wikimedia Commons

ROSIÈRES - Een Nederlands echtpaar is donderdag in Zuid-Frankrijk overleden tijdens een wandeling in rotsachtig gebied bij het plaatsje Rosières in de regio Ardèche, melden Franse lokale media. Het stel was twee dagen daarvoor aangekomen in het gebied.