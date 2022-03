Drugshandel en witwassen: acht aanhoudingen in en rond Den Haag

Bij de politieactie werden twee hennepkwekerijen, materiaal om een hennepkwekerij te bouwen, een woning, meerdere voertuigen, wapens, hard- en softdrugs, een computer om bitcoins mee te minen en contant geld in beslag genomen.

Een onderzoek naar brandstichting was de aanleiding voor de doorzoekingen. Dat draaide om een autobrand rond de Irisvaart en de Holpijpvaart in Zoetermeer op zaterdagavond 8 januari, zo laat een politiewoordvoerster weten. Daarbij zijn geen slachtoffers gevallen, wel gaven "aanknopingspunten en betrokkenen aanleiding voor de start van het grotere onderzoek", zegt de woordvoerster, doelend op het onderzoek naar handel in soft- en harddrugs en witwassen.