Ruim 460.000 euro opgehaald voor ’kinderen van Ruinerwold’

De crowdfundingsactie ging vrijdag 16 april van start en eindigde zondag om 14.00 uur. Het geld gaat naar de kinderen van Gerrit Jan van D. (68) die jarenlang verscholen voor de buitenwereld leefden in een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold.

In totaal werden er voor de crowdfundingsactie 17.105 donaties gedaan. Vorige week zondag werd het streefbedrag van 270.000 euro, na twee dagen, al gehaald. De stichting achter de crowdfunding is een initiatief van vier mensen die op de website van de stichting stellen goede vrienden en oud-huisgenoten van een van de oudste kinderen te zijn. Zij wilden met de actie financiële steun bieden aan de negen kinderen omdat ze „hebben gezien dat het afgelopen turbulente jaar een grote impact op hen heeft gehad.”

De stichting schrijft dat het niet te bevatten is „hoe massaal Nederland steun heeft betuigd aan de kinderen.” „Ontzettend bedankt voor alle donaties, talloze steunbetuigingen en aanbiedingen voor immateriële steun. Wij zullen deze zoals beloofd, bundelen en aanbieden aan de kinderen”, aldus de stichting in de verklaring, die ook op geef.nl is gepubliceerd.

„De oudste kinderen kunnen het nauwelijks geloven en zijn ongelofelijk dankbaar voor dit massale en hartverwarmende gebaar vanuit de samenleving. Woorden schieten nog steeds tekort”, schrijven de initiatiefnemers verder. De kinderen kijken er volgens de stichting naar uit om in alle rust tijd door te gaan brengen met elkaar. „Zij kunnen nu gaan bouwen aan hun toekomst, mede mogelijk gemaakt door jullie. Ontzettend bedankt namens hen!”

Doneren op het crowdfundplatform geef.nl is niet meer mogelijk. Directe donaties via het rekeningnummer van de stichting kunnen nog wel. „We zullen als Stichting geen wervende activiteiten meer ondernemen om zo de rust te creëren die is gewenst voor de kinderen.”

Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld studie, jobcoaching, tandartskosten, rijlessen, juridische kosten of huisvesting. Het geld dat via de stichting binnenkomt is alleen voor de negen kinderen, benadrukte een van de initiatiefnemers eerder.

De afgelopen weken was het verhaal van de oudste vier te zien op televisie in de documentaire De Kinderen van Ruinerwold van Jessica Villerius. Van D. werd ervan beschuldigd dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil heeft vastgehouden op een afgelegen boerderij en zijn kinderen te hebben mishandeld en een aantal van hen seksueel te hebben misbruikt. Van D. liep in 2016 ernstige en blijvende hersenschade op door een beroerte en de rechtbank in Assen bepaalde in maart dit jaar dat zijn strafvervolging moest worden beëindigd vanwege zijn slechte gezondheid. Hij kwam daardoor op vrije voeten. De oudste vier kinderen willen nu een civiele procedure beginnen tegen hun vader.