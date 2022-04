Onschuldige Amerikaan na 31 jaar uit gevangenis vrijgelaten

The New York Times schrijft dat de destijds 23-jarige man tijdens een politieonderzoek naar een moord in een appartement in 1990 in beeld kwam na een tip over ene Thomas James. Deze naamgenoot zou de overval gepland hebben. Een foto van de onschuldige Amerikaan werd door een ooggetuige „herkend”, waarop James werd veroordeeld tot de levenslange straf.

Dorothy Walton, de cruciale getuige en stiefdochter van het dodelijke slachtoffer die tijdens de moord in het appartement aanwezig was, zei destijds over de getuigenis: „Ik ben er zeker van, ik zal zijn gezicht en zijn ogen nooit vergeten.” Ander bewijs dat James de moord zou hebben gepleegd werd echter nooit gevonden. Zelf ontkende James altijd schuldig te zijn en beweerde hij het bewuste appartement nooit te hebben bezocht.

Decennialang probeerden familieleden van James hem vrij te krijgen, maar alle pogingen daartoe liepen op niets uit. Totdat Walton in 2019 erkende dat ze twijfelde aan haar getuigenis van weleer. De inmiddels 79-jarige Walton wilde „de fout niet meenemen in het graf” en werkte daarom mee aan een proces om James vrij te krijgen.

Woensdag stelde de rechter dat James door „toevalligheden” vast was komen te zitten en „feitelijk onschuldig is.” Na meer dan de helft van zijn leven in het gevang te hebben doorgebracht, kwam de Amerikaan daarom op vrije voeten. Aan verslaggevers vertelde hij in het bijzijn van zijn moeder en familie „van zijn leven te willen genieten.”

De echte dader is nooit gevonden. De naamgenoot van James die de moord zou hebben voorbereid zat vast op het moment dat deze gepleegd werd. Een andere mogelijke verdachte is inmiddels overleden.