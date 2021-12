Aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft dalen

Het is voor het eerst sinds 22 november dat het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen lager is dan 2500.

De verpleegafdelingen behandelen momenteel 1834 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn 89 patiënten minder in vergelijking met donderdag. Er werden 186 nieuwe patiënten opgenomen, maar doordat er nog meer mensen de afdelingen mochten verlaten, daalde het totaal aantal bezette bedden toch.

Medewerkers van de intensive cares behandelen momenteel nog 622 coronapatiënten, eentje minder dan donderdag. Er werden 38 nieuwe ernstig zieke mensen met Covid-19 op de ic's opgenomen, maar doordat er meer mensen overleden of naar een andere afdeling werden verplaatst daalde de bezetting toch.

Het is de vijfde dag op rij dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen afneemt. Ook de instroom van nieuwe patiënten daalt, zo stelde het LCPS deze week al.

15.433 positieve coronatests

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 15.433 positieve coronatests geregistreerd. Het gemiddelde daalde voor de twaalfde dag op rij en ook het aantal sterfgevallen daalt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu noteerde in de afgelopen week 106.415 positieve tests. Dat is bijna een kwart lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Gemiddeld waren er in de afgelopen week ongeveer 15.200 nieuwe gevallen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 15 november, iets meer dan een maand geleden.

Amsterdam telde de meeste positieve tests. In de hoofdstad kregen 823 mensen te horen dat ze het virus onder de leden hebben. In Rotterdam werden 528 besmettingen vastgesteld en in Den Haag 470. Daarna volgen Utrecht (362) en Tilburg (248). In drie gemeenten testte niemand positief.

Het RIVM kreeg 61 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting waren overleden. Onder hen zijn zeven inwoners van Sittard-Geleen en vier mensen uit Rotterdam.

In de afgelopen week zijn 368 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld bijna 53 per dag. Dat is het laagste niveau in anderhalve week.